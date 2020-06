Militär: Musikalischer Einsatz für den guten Zweck

Der Rotary Club Oberpullendorf engagiert sich seit der Hochwasserkatastrophe im westukrainischen Mukatchewo im Jahr 1999 dafür, in dieser Stadt langfristige humanitäre Hilfe zu leisten. Seit Beginn dieses Projektes wurden 200.000 Euro an eigenen Beiträgen der Rotarier, an Spenden und Sachleistungen aufgetrieben. Dafür konnte zum Beispiel der Bau einer Spitalswäscherei genauso finanziert werden wie auch die Errichtung sanitärer Anlagen in einem Waisenhaus oder der Kauf von Milchpulver für Kleinkinder.

Ein besonderes Anliegen ist es dem Rotary Club, dem Kinderspital mit 450 Betten in Mukatchewo finanziell unter die Arme zu greifen. Damit diese Einrichtung weiter ausgebaut werden kann, organisiert der Club kommenden Freitag, 24. Mai, ein Benefizkonzert im Lisztzentrum Raiding. Die Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Hans Miertl wird musikalische Gustostückerl zum Besten geben. Das breit gefächerte Repertoire reicht von Giuseppe Verdi bis zu Filmmusik von Ennio Morricone.

„Wir hoffen auf zahlreiche Besucher beim Benefizkonzert. Ich denke, es ist eine gute Sache, wenn man ein kulturelles Highlight genießen kann und gleichzeitig ein soziales Projekt unterstützt“, betont Leopold Buchmayer vom Rotary Club.

Das Konzert findet am 24. Mai, um 19.30 Uhr im Lisztzentrum Raiding statt. Karten um 20 Euro (Abendkassa: 25 Euro) gibt es in allen burgenländischen Raiffeisenbanken oder auch direkt beim Rotary Club 02612 / 42309.

Der KURIER vergibt am Dienstag, 13 Uhr, 2 x 2 Karten für das Konzert unter 02682 / 73400-15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Bar­ablöse ist nicht möglich. Gilt nur für Verbraucher im Sinne des KSchG.