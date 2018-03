Die Musik war in dieser Zeit auf Eis gelegt. Erst vor zwei Jahren ließ sie ihr Talent wieder aufleben. „2016 haben mein Mann und ich geheiratet. Für die Hochzeit habe ich ihm einen Song geschrieben. Das Feedback der Gäste war so gut, dass mich das zum Weitermachen motiviert hat“, erzählt sie. So ist „die Mayerin“ entstanden.

Beim Namen brauchte sie nicht lange überlegen. „Es ist eine Verbindung zwischen Ursprünglichem und Modernem. In meinem Umfeld fanden den Namen von Anfang an alle genial.“

Die Texte und großteils auch die Lieder schreibt sie selbst. Gesungen wird ausschließlich im Dialekt. „Dadurch kann ich alles viel besser ausdrücken. Die Texte sind emotionaler, ich würde sagen, meine Songs haben eine Seele. Beispielsweise habe ich ein Lied über den Tod meiner Großeltern geschrieben. Das würde auf Hochdeutsch nie so rüberkommen. Ich spiele den Song bei jedem Konzert und habe dabei immer Tränen in den Augen. Die Leute spüren das und weinen mit mir mit“, erzählt Ulrike Mayer. Generell würde sie vieles aus ihrem Leben in ihrer Musik verarbeiten. „Ich will damit meinem Publikum helfen, sich selbst zu spüren.“