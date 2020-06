Mehrsprachig aufs Siegerpodest

Johannes Fenz, Direktor der Berufsschule Eisenstadt, ist stolz auf seine erfolgreichen Schüler und versteht ihr Engagement als Auftrag: „Wir müssen mehr Bewusstsein schaffen, dass Mehrsprachigkeit im Berufsleben ein großer Vorteil ist, der gefördert, genutzt und ausgebaut wird.“

In der Berufsschule Eisenstadt gibt es 70 Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache, was bei einer Gesamtzahl von 1000 Schülern einem Anteil von rund 7 Prozent entspricht. Probleme gebe es weder in der Schule noch bei der Jobsuche nach der Lehre. „Wenn die Schüler gut sind, dann sind sie gut, egal ob ein Migrationshintergrund da ist oder nicht“, heißt es von Lehrern der Berufsschule. So sei etwa Remzi Dervishaj ein „ausgezeichneter Schüler“.