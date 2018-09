Mehr Freud‘ als Leid bei der Lese

„Wir sind mitten in der Lese, die Weißen sind schon zu 99 Prozent im Keller. Die Trauben sind schön ausgereift, das Wetter in den vergangenen Wochen hat für die Entwicklung gut gepasst“, sagt Thomas Haider aus Neusiedl am See. „Erstaunlich ist, wie viel Saft die Trauben trotz der großen Trockenheit im Sommer hergeben.“ Seine Region wurde im Sommer weitgehend von Unwetterereignissen verschont.

Anders im Mittelburgenland, wo die Weinlese etwa in den Neckenmarkter Weingärten dieser Tage begonnen hat. „Die Weißweinernte ist abgeschlossen, jetzt ist der Zweigelt an der Reihe“, sagt Gerald Wieder, Betriebsleiter und Kellermeister im Winzerkeller Neckenmarkt. Kommende Woche werde mit der Haupternte, der Lese der Blaufränkisch-Trauben, begonnen. „Wir rechnen damit, dass heuer etwa 35 Prozent der Ernte fehlen werden“, sagt Wieder. Grund dafür sei der Hagel im Sommer, der große Schäden in den Weingärten angerichtet habe.

Auch Winzer Albert Gesellmann aus Deutschkreutz hat alle Hände voll zu tun. Es ist die dritte Woche, in der er erntet. Nach dem starken Regen samt Hagel vor rund zwei Wochen habe er sich Sorgen gemacht. Damit die Trauben nicht zu faulen beginnen, habe er sofort mit der Lese begonnen. „Qualitätsmäßig schaut es sehr gut aus“, sagt Gesellmann. Durch den trockenen Sommer sei die Schale der Trauben ziemlich dick, was wiederum auf kräftige, vollmundige Weine mit einer kräftigen Tanninstruktur schließen lässt. Auch von der Gradation seien die Trauben „top“. Von der Menge her schaue es eher nach einer geringeren Ernte aus. „Wir haben einen Zweigelt-Weingarten, da haben wir ein Minus von 70 Prozent“, beklagt der Deutschkreutzer Winzer. Die Ausfälle durch die Hagelschäden seien von Betrieb zu Betrieb verschieden. „Ich habe auch Kollegen, die haben 100 Prozent Ausfall.“