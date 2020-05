Medienakademie: Wenige Restplätze

Eisenstadt - Die WIFI-Medienakademie startet mit einem neuen Lehrgang und es gibt vor dem kostenlosen Info-Abend (15. September, 18 Uhr) im WIFI Burgenland nur noch wenige Restplätze. Die Medienakademie des WIFI Burgenland ist ein in Fachkreisen anerkannter Lehrgang für angehende Journalisten, Marketing-Experten und Medienprofis von morgen. Seit mehr als zehn Jahren läuft der Lehrgang im Burgenland und hat dabei einige Erfolge zu verzeichnen. "Der Großteil der ehemaligen Medienakademie-Teilnehmer arbeitet heute bei einem Medium oder in einer mediennahen Branche", so Harald Schermann, Lehrgangsleiter der Medienakademie Burgenland.