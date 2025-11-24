Burgenland

Markus Hauser sorgte für Sensation bei Crosslauf-Staatsmeisterschaft

Markus Hauser, Rolf Meixner (v.li.)
18-Jähriger Hauser (im Bild mit LA-Verbandspräsident Rolf Meixner) ist neuer Vizestaatsmeister.
24.11.25, 16:16
Die Festspielgemeinde steht nicht nur für Oper, sondern auch für sportliche Großereignisse. Am Sonntag war Sankt Margarethen Bühne für die Staatsmeisterschaft im Crosslauf

Knapp 500 Athleten gingen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an den Start. Veranstalter „Waha Sankt Margarethen“ sorgte für eine anspruchsvolle Strecke. 

Staatsmeisterschaften Crosslauf St. Margarethen

Die besten Teams auf der Kurzstrecke.

Aus burgenländischer Sicht war die Kurzstrecke der Männer (inklusive U20-Lauf) das Highlight. Der erst 18-jährige Markus Hauser (LAC Unlimited Kobersdorf) gewann nicht nur den U20-Titel, sondern wurde nur drei Sekunden hinter Sieger Marcel Tobler auch Vizestaatsmeister der Männer. 

Mit Samuel Kerschbaumer und Finn Enenkel holte Hauser zudem Teamsilber. Silber gab es auch für Anna Haubenwallner (U-14) von den Hoadläufern Frauenkirchen.

