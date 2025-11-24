Markus Hauser sorgte für Sensation bei Crosslauf-Staatsmeisterschaft
Die Festspielgemeinde steht nicht nur für Oper, sondern auch für sportliche Großereignisse. Am Sonntag war Sankt Margarethen Bühne für die Staatsmeisterschaft im Crosslauf.
Knapp 500 Athleten gingen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an den Start. Veranstalter „Waha Sankt Margarethen“ sorgte für eine anspruchsvolle Strecke.
Aus burgenländischer Sicht war die Kurzstrecke der Männer (inklusive U20-Lauf) das Highlight. Der erst 18-jährige Markus Hauser (LAC Unlimited Kobersdorf) gewann nicht nur den U20-Titel, sondern wurde nur drei Sekunden hinter Sieger Marcel Tobler auch Vizestaatsmeister der Männer.
Mit Samuel Kerschbaumer und Finn Enenkel holte Hauser zudem Teamsilber. Silber gab es auch für Anna Haubenwallner (U-14) von den Hoadläufern Frauenkirchen.
