Markus Hauser sorgte für Sensation bei Crosslauf-Staatsmeisterschaft

Die Festspielgemeinde steht nicht nur für Oper, sondern auch für sportliche Großereignisse. Am Sonntag war Sankt Margarethen Bühne für die Staatsmeisterschaft im Crosslauf.

Knapp 500 Athleten gingen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an den Start. Veranstalter „Waha Sankt Margarethen“ sorgte für eine anspruchsvolle Strecke.