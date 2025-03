Illegale Jagd im Burgenland: Mäusebussard getötet, Polizei ermittelt

Im Bezirk Neusiedl am See ist ein Mäusebussard illegal abgeschossen worden. Dies bestätigten Untersuchungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien, nachdem bei einer präventiven Suchaktion Anfang März das Bein eines Mäusebussards entdeckt worden war.

Am 5. März waren zwei Jagdreviere im Bezirk Neusiedl am See, die in der Vergangenheit durch illegale Abschüsse betroffen waren, abgesucht worden.