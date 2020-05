Letzte Hoffnung bleibt Szombathely

Entscheidend, so Wertz, sei aber der politische Wille des Landes. Nach der Übergabe von mehr als 5000 Unterschriften an Landtagspräsident Gerhard Steier und der Debatte im Landtag zweifle er aber leicht daran.

Enttäuscht zeigt sich die Bürgerinitiative vom Schweigen der Bürgermeister an der Bahnstrecke.



Seitens des Landes verweist man auf ein Gesamtverkehrskonzept, das derzeit für das Südburgenland erstellt werde. Außerdem sei es eine Entscheidung der ÖBB gewesen, den Verkehr einzustellen. Dazu käme, dass die Auslastung auf der Bahnstrecke äußerst gering sei und hohe Kosten verursachen würde.



"Es ist natürlich schade, wenn ein Angebot des öffentlichen Verkehrs wegfällt", räumt der Verkehrskoordinator des Landes, Peter Zinggl, ein. Die Auslastung spreche aber gegen

die Strecke. Private Betreiber seien zwar nicht auszuschließen, ob sie aber ein besseres Angebot stellen könnten, bezweifelt der Verkehrskoordinator. Mittel- und langfristig werde der Bahnverkehr im Bezirk Oberwart nur eine Chance haben, wenn es zum Lückenschluss nach Szombathely käme: "Wir verhandeln mit den Ungarn, aber derzeit scheitert das an Finanzproblemen bei den Nachbarn."