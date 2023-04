Lehrstellen-Anmeldung für mehr als 30 Schulen läuft

Mit 1. April hat die Ausschreibungsfrist für Lehrstellen an Pflichtschulen begonnen, sie endet am 16. diesen Monats. Für höhere und mittlere Schulen beginnt diese am 25. April und geht bis zum 5. Mai.

Aufgenommen wird quer durch alle Schultypen hinweg, wobei ein besonderer Bedarf für die Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Kroatisch, Physik, Chemie, sowie an Sonderschullehrkräften besteht.