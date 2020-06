LEDs spenden nun "Tageslicht"

Warmes Licht am Morgen, kaltes am Tag. Die LEDs (lichtemittierende Diode, Anm.) kommen aus dem Lumitech Werk in Jennersdorf und simulieren das Tageslicht. "Wir waren einer der Ersten oder vielleicht die Ersten, die es geschafft haben, auch warm-weißes LED-Licht einzustellen", sagte Stefan Tasch, CEO der Lumitech Holding GmbH. Im Technologiezentrum Jennersdorf wird mit dem Schwerpunkt im Bereich Optoelektronik geforscht. Mit der Lumitech Produktion und Entwicklung GmbH ist am Standort auch ein Pionier auf dem Gebiet der LED angesiedelt. Das Unternehmen beschäftigt sich seit der Gründung im Jahr 1997 mit der Entwicklung von LEDs.

Mit "biorhythmischem", in der Farbtemperatur veränderbarem Licht, das sich im Tagesablauf am natürlichen Licht orientiert, will das Unternehmen am europäischen Markt reüssieren. Als Investor für die Umsetzung der Wachstumspläne wurde im April dieses Jahres die Athena Burgenland Beteiligungen AG an Bord geholt.