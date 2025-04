Landeshauptmann Doskozil verlässt Krankenhaus nach Kehlkopf-OP

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich nach seiner neuerlichen Kehlkopf-Operation am Universitätsklinikum Leipzig am Samstag auf die Heimreise begeben. "Ich bin sehr dankbar, dass es mir schon wieder gut geht", erklärte er auf seiner Facebook-Seite.

Am Donnerstag war bekannt gegeben worden, dass der Eingriff "plangemäß, erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen" sei. Dies betonte Doskozil auch am Samstag. Nun stehe zunächst Regeneration auf dem Programm. "Natürlich stimme ich mich mit meinem Team aber schon laufend über aktuelle Themen und Projekte ab", so der Landeshauptmann, der sich online auch für die Genesungswünsche bedankte.