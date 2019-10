Kleintransporter fing nach dem Fischen im Burgenland Feuer

Ein Kleintransporter hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Frankenau (Bezirk Oberpullendorf) Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Ein 27-jähriger Mann wollte nach dem Fischen vom dortigen Fischteich wegfahren, als er bemerkte, dass Rauch und Feuer aus dem Motorraum drangen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.