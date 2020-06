Kleine Racker werden große Helfer

Auch wenn er gegen eine Ausweitung nichts einzuwenden hätte, im Großen und Ganzen ist Wolfgang Carich zufrieden. "Wir haben vier Diensthundestationen im Land verteilt", sagt der Landesausbildungsleiter für das Diensthundewesen beim Landespolizeikommando Burgenland.



In Frauenkirchen, Wulkaprodersdorf, Bernstein und Königsdorf sind je sieben Polizisten als Diensthundeführer stationiert, die derzeit insgesamt 33 Hunde in ihrer Obhut haben. Carich koordiniert vom Landespolizeikommando in Eisenstadt aus Einsätze und Ausbildung der gemischten Spezialeinheit.



Eingesetzt werden die Polizeihunde nicht nur im Sicherheits- und Ordnungsdienst (also etwa bei Demonstrationen oder in Fußballstadien), sondern auch bei Such-, Hilfs- und Rettungsaktionen. Erreicht ein Diensthund das neunte Lebensjahr, bekommt sein Herrl einen Welpen zur Ausbildung. Der ist nach zwei Jahren einsatzbereit und kann den alten Diensthund ablösen. Trainiert wird meist zu Hause, zweimal im Monat gibt es überregionale Treffen der Diensthundeführer samt Vierbeinern. Den letzten Schliff bekommen die Hunde im Bundesausbildungszentrum der Polizei in Wien-Strebersdorf. Nach einer kommissionellen Prüfung sind die Vierbeiner ausgebildete Diensthunde.