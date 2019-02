„Kindern fehlen die Worte“: Bücherbus soll Lesestoff liefern

Die buchwelten würden nun ihren Service an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. „Wir haben mehr Bücher als der große ,A-Riese’ aus Amerika, sind ein regionales Unternehmen und wir zahlen Steuern in Österreich“, nennt Emmer die Vorteile aus ihrer Sicht. Betrieben werde der Online-Handel von ihrem neuen Bücherhaus in Steinberg-Dörfl aus. Geliefert werden auch Spiele, CDs , DVDs oder Unterrichtsmaterialien. Die Hälfte ihrer Mitarbeiter werde sie übernehmen.

Daneben soll künftig mehr Zeit bleiben, um mit einem Bücherbus durch die Gemeinden zu touren. Mit diesem Angebot will Emmer Kindern in Schulen und Kindergärten die Freude am geschriebenen Wort näherbringen. „Denn unseren Kindern fehlen die Worte“, sagt Emmer. Wie bisher wolle sie zudem Lesungen mit Autoren an den unterschiedlichsten Orten organisieren. www.buchwelten.at