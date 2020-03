Katharina Tiwald: Lesungen am Telefon

Es gebe aber sehr wohl Unterschiede, so sei sie etwa nicht ganz so extrovertiert wie ihre Protagonistin, gibt sie zu: „Eigentlich bin ich eine totale Stubenhockerin. Ich bin sehr gerne allein“, sagt die heute in Wien und im Burgenland lebende Autorin, die in St. Petersburg und Glasgow Sprachwissenschaft und Russisch studierte. Dennoch gibt es da diese Liebe zum Theater, die dazu führte, dass bereits ein Jahr nach ihrem ersten Erzählband („Schnitte - Portraits - Fremde“, 2005) ihre erste Bühnenarbeit zu sehen war („Dorf.Interrupted“, im Offenen Haus Oberwart von Peter Wagner mit 15 Langzeitarbeitslosen realisiert, abrufbar auf www.peterwagner.at).

In Oberwart hat sie immer wieder eigene Stücke realisiert, zuletzt „ Caruso - I did it my Wegas“ mit Sänger Tony Wegas in der Rolle des legendären Operntenors Enrico Caruso.