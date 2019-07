Kanzlerin Bierlein ist stolze Patin von Militärhundewelpen

Der erste offizielle Termin von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein im Burgenland hatte sieben flauschige Gründe: „Ella“, „Emma“, „Evita“, „Enzi“, „Exit“, „Enox“ und „Eiko“. So heißen die Rottweiler-Welpen, die es am Montag im Militärhundezentrum des Bundesheeres in Kaisersteinbruch zu taufen galt.