Kairo: Inhaftierter Piratenjäger vor Gericht

Am Sonntag wird in der ägyptischen Hauptstadt der Prozess gegen einen 32-jährigen Burgenländer fortgesetzt, der wegen angeblichen Waffenschmuggels seit November in Kairo in U-Haft sitzt.

Wie dieser inzwischen fünfte Prozesstag ausgeht, ist laut Außenministerium völlig offen.

"Die österreichische Botschaft wird den Prozess wieder beobachten und die Ehefrau des Angeklagten begleiten", so Nikolaus Lutterotti, Sprecher des Außenministeriums. Die Frau des Burgenländers, Lisa F., ist am Freitag erneut nach Kairo geflogen, um ihrem Mann beizustehen. Der 32-Jährige war im Vorjahr mit vier Gewehren und 200 Schuss Munition nach Ägypten gereist, um Piraten zu jagen. Die Einfuhrgenehmigung stellte sich als Fälschung heraus.