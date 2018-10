Jugendlandtag soll nach nächster Sitzung reformiert werden

Seit der Premiere des Jugendlandtags im Jahr 2007 ist Kritik sein ständiger Begleiter. Am kommenden Donnerstag nehmen wieder 36 Nachwuchspolitiker zwischen 16 und 25 Jahren im Landtagssitzungssaal Platz, um einen Tag lang (fast) Politik wie die Altvorderen zu machen – und wieder wird das Treffen in Frage gestellt: Dass SPÖ, FPÖ und Grüne am Montag ihre Pläne für den Jugendlandtag präsentieren und die ÖVP nicht einmal eingeladen worden sei, sei ein weiterer Beleg für das parteipolitische Fahrwasser, aus dem der Jugendlandtag nicht herauskomme, sagt JVP-Chef Patrik Fazekas zum KURIER.

Was er meint: Die 36 Mandate werden nicht nur nach dem realen Stärkeverhältnis im Landtag vergeben, sondern die Plätze werden zumeist auch mit Funktionären der Jugendorganisationen der Parteien besetzt. Entsprechend vorhersehbar sind die Debattenbeiträge.