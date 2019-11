Initiative will Pendlern Jobs in der Region näherbringen

Mit einer Informationsoffensive „WiederDaheimSein“ über offene Stellen im Südburgenland möchte SP-Landtagspräsidentin Verena Dunst den Pendlern die Möglichkeit bieten, in ihrer Heimat zu arbeiten. Denn die Zahl der offenen Stellen ist 2019 gestiegen – auch in den Bezirken Güssing, Oberwart und Jennersdorf. Vielfältig wie die Region sei auch die Palette der aktuell unbesetzten Arbeitsplätze. Diese reichen von Tischler über Buchhalter und Rezeptionist bis hin zu SAP-Spezialisten. „Im Zuge meiner politischen Tätigkeit in den vergangenen Monaten habe ich von vielen Unternehmen erfahren, wie schwierig es ist, im Südburgenland Fachkräfte zu finden“, sagt Dunst.

„Die Arbeitsstätte ist in vielen Fällen ausschlaggebend für die Lebensqualität der betroffenen Menschen. Viele Pendler müssen mehr als drei Stunden Anfahrtszeit nach Wien in Kauf nehmen“, erklärt SPÖ-Geschäftsführer Christian Dax. Die Pendler und die Firmen sollen jetzt besser vernetzt werden. In den nächste Tagen wird eine Broschüre an alle Haushalte geschickt, in der die Jobmöglichkeiten der Region präsentiert werden.