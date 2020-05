In Windeseile zur Stromautarkie

In Potzneusiedl wurde diesen Mai mit dem Bau der, laut Bewag, weltweit leistungsstärksten Windenergieanlagen begonnen. Vor wenigen Tagen erfolgte der nächste Spatenstich - diesmal in Halbturn. Hier startete der Bau von insgesamt 69 Windrädern in den Gemeinden Halbturn, Mönchhof und Nickelsdorf.



Errichtet wird der Windpark in diesen drei Gemeinden von der Bewag-Tochter Austrian Wind Power, der " ImWind"-Group und der Püspök Group. Alles in allem soll diese Anlage eine Leistung von 207 Megawatt erbringen.

Zum Vergleich: Derzeit stehen im Burgenland 138 Windräder der Bewag-Tochter Austria Wind Power mit einer Gesamtleistung von 242 Megawatt.



"Mit dem Windpark, den wir jetzt bauen, kommen wir dem Ziel der Stromautarkie einen riesigen Schritt näher. Bald erzeugen wir durch Windkraft so viel Strom, wie im Burgenland verbraucht wird - 2013 ist es soweit", zeigt sich Bewag- Vorstandssprecher Michael Gerbavsits zuversichtlich. Sein Vorstandskollege Reinhard Schweifer ergänzt: "Wenn im Burgenland alle geplanten Windparks in Betrieb sind, wird die Einspeiseleistung rund 1000 Megawatt betragen. Das entspricht der Leistung von etwa fünf Donaukraftwerken."