Warum Oberpullendorf das erste Hospiz erhält

Das erste stationäre Hospiz des Landes entsteht in Oberpullendorf. Die neue Einrichtung mit zehn Betten unmittelbar neben dem bestehenden Pflegeheim der Sozialen Dienste Burgenland (SDB) soll bis Ende 2026 fertiggestellt und ebenfalls von SDB betrieben werden. Das Hospiz sei „ein Meilenstein aus dem Zukunftsplan Burgenland 2030“, sagte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) beim gemeinsamen Baustellenbesuch mit Andreas Predl, Geschäftsführer Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH.

In den kommenden Monaten entstehe im Bezirksvorort eine moderne Einrichtung, „die schwer- und todkranken Menschen einen Ort der Geborgenheit und professionellen Betreuung bietet, wenn eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist“, so der Landesrat. Mit mobilen Hospizteams in allen sieben Bezirken habe das Land heuer den Grundstein für eine umfassende Hospiz- und Palliativversorgung gelegt. Ehrenamtliche Helfer Speziell ausgebildete Ehrenamtliche begleiten dabei nicht nur die Patientinnen und Patienten auf ihrem letzten Weg, sondern auch deren Angehörige und trauernde Freunde. Geboten werden dabei psychosoziale, spirituelle und seelsorgerische Unterstützung – nicht jedoch Pflegeleistungen.