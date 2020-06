Holzheizung: Hausgemachte Industrieabgase

Im Burgenland, wo Kachel-, Schweden- oder sonstige Holzöfen in vielen Haushalten zu finden sind, sollte richtiges Heizen eine Selbstverständlichkeit sein. Sollte man meinen, ist aber nicht so, wie Experte Franz Bauer vom Referat für Umweltschutz im Amt der Landesregierung sagt: „Diese blauen Dunstglocken über vielen burgenländischen Ortschaften sind Holzrauch und entstehen durch Heizen mit zu wenig Sauerstoffzufuhr und falschen Brennstoffen.“ Da würden schon 5, 6 Leute reichen und der ganze Ortskern sei vernebelt. „Die Leute schaden sich selbst damit. Was oben beim Rauchfang rausgeht, kommt bald beim Fenster wieder herein“, warnt Bauer. Im Winter werde die Hälfte der Emissionen vom Hausbrand verursacht.

Besonders schädlich für Umwelt und Gesundheit sei das Verbrennen von Abfall, Plastiksackerln, Kunststoffwindeln, beschichteten Spanplatten, etc. „Das ist vergleichbar mit Industrieabgasen“, sagt Bauer. „Und strafbar“, wie die zuständige Landesrätin Verena Dunst betont, man habe mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 1500 Euro zu rechnen.

Dunst appelliert auch, die Kehrtermine des Rauchfangkehrers ernst und wahrzunehmen: „Vier Mal im Jahr muss der Rauchfang geprüft und, falls notwendig, auch gekehrt werden.“

In den vergangenen Wochen hat es im Burgenland immer wieder gebrannt, wobei der Brandherd häufig im Kamin zu finden war. Seit Jahresbeginn hat man beim Landesfeuerwehrkommando (LFWKDO) schon acht Rauchfangbrände verzeichnet, im Vorjahr waren es insgesamt 33.