Hochzeitslocation: Träumerei wurde wahr

Wann genau der Entschluss gefasst wurde, den Job als Molekularbiologe an den Nagel zu hängen und als Koch durchzustarten, darauf hat Roland Kloiber keine Antwort. "Da war nie ein konkreter Gedanke, das ist gewachsen. Auch wenn mich die Gastronomie immer gereizt hat", erzählt der 39-Jährige. Auch "Die Träumerei" sei in der Form nicht so geplant gewesen.



Doch der Reihe nach: Im Jahr 2007 suchen Kloiber und Barbara Ebner - damals Lebensgefährtin, heute Gattin - ein Wochenenddomizil. In Maria Bild, einem Ortsteil der südburgenländischen Gemeinde Weichselbaum, werden die beiden Oststeirer schließlich fündig. Ein Dreikanthof ist es, mehr als 250 Jahre alt, sehr renovierungsbedürftig.

"Eigentlich sollte der Hof privat bleiben", betont der Hausherr. Doch es sollte anders kommen: Hochzeitsreise in die Karibik, Tobago als Ziel. Dort folgt die Einladung, in einem Restaurant mitzukochen. Kloiber sagt zu, der Anfang ist getan. Ein Engagement im "Harkamp" folgt.



Im Spätherbst 2008 fällt dann die Entscheidung: Hochzeiten, Catering, Seminare sollen's sein. Geboren ist "Die Träumerei".