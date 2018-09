Hitze lässt Bäder-Minus schmelzen

Der heurige Sommer verspricht alle Rekorde zu brechen: Laut einer Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegt derzeit Andau im Seewinkel mit 117 Sommertagen an der Spitze aller Wetterstationen österreichweit. Und auch in den kommenden Tagen gibt der Spätsommer ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad -Marke, was auch die Freibäder merken. Doch so hoch können die Temperaturen gar nicht klettern, dass die Bäder ohne Zuschuss auskommen würden – das hat ein Rundruf in einigen Gemeinden ergeben.

Etwa 1000 Badegäste wurden etwa an starken Tagen im Freibad in Güssing gezählt. „Insgesamt hatten wir heuer 27.600 Besucher“, sagt Amtsleiter Gustav Glatter. Das sei ein Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahr. Wegen der sommerlichen Temperaturen ist die Anlage noch bis kommenden Samstag geöffnet. „Trotz allem ist das Freibad ein Verlustgeschäft für die Gemeinde, sagt Glatter. In den 1990er Jahren sei die Situation eine andere gewesen. Damals, sagt Glatter, sei man mit Null ausgestiegen. Doch die Zahl derer, die sich zu Hause das Privatpool aufstellen steige, was sich an den Eintritten im öffentlichen Bad bemerkbar macht.