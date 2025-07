Hinter den Kulissen von "Saturday Night Fever" in Mörbisch

Disco-Fieber im Burgenland! Wenn die Sonne am 10. Juli über dem Neusiedler See untergeht, beginnt auf der Seebühne Mörbisch eine Nacht voller Glanz, Glitzer und unvergesslichen Songs der Bee Gees: Die Premiere vom Kult-Musical „Saturday Night Fever“ verspricht ein musikalisches Feuerwerk. Während die Temperaturen steigen, wird noch auf und hinter der Bühne gearbeitet, damit zur Premiere die Seebühne in das Brooklyn der 70er Jahre verwandelt wird. Die finalen Proben des Ensembles rund um die Hauptdarsteller Anna Rosa Döller, Fabio Diso und Paul Csitkovics laufen auf Hochtouren – jeder Schritt, jede Note wird perfektioniert. Unter der Intendanz von Alfons Haider entsteht ein Sommerabend, der Musik, Schlaghosen und Discokugeln vereint – gepaart mit den unvergesslichen Hits der Bee Gees wie „Stayin‘ Alive“, „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“.