87-jährige Frau von Nachbar aus verrauchter Wohnung gerettet

Feuerwehreinsatz in einem Mehrparteienhaus in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) am Mittwochabend. Eine 87-jährige allein lebende Frau wollte Essen im Backrohr ihres Elektroherdes aufwärmen. Nachdem sie den Herd eingeschaltet hatte, dürfte sie im Wohnzimmer eingeschlafen sein.

Zu ihrem Glück kam in dieser Zeit gerade ihr 28-jähriger Nachbar von der Arbeit nach Hause. Er bemerkte den Rauch, der aus der Wohnung kam und weckte die Frau durch heftiges Klopfen an der Tür. Dann brachte er sie ins Freie und verständigte die Feuerwehr. Die 87-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hainburg gebracht.

Die Feuerwehren Bruck an der Leitha, Bruckneudorf und Kaisersteinbruch waren mit insgesamt 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene starke Rauch wurde mittels eines Ventilators aus der Wohnung geblasen, ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Speisereste im Backrohr waren völlig verkohlt.

Andere Bewohner oder Wohneinheiten wurden durch den Vorfall nicht gefährdet oder in Mitleidenschaft gezogen.