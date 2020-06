Hagel richtete drei Mio. Euro Schaden an

Friedrich Unger ist verzweifelt. Der Landwirt aus Wallern im Seewinkel ist mitten in der Erntephase, als bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner am Pfingstsonntag und -montag mehrere Hektar mit Salat und Zucchini verwüsteten. „Der Großteil der Ernte ist vernichtet“, sagt Unger. Den Handelsketten, die der Landwirt mit dem frischem Gemüse beliefern wollte, musste er absagen. Der Schaden beläuft sich bei ihm auf „mehrere 10.000 Euro“.

Laut Günther Kurz von der Hagelversicherung wurden etwa 500 Hektar Fläche in den Bezirken Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing zerstört, der Sachschaden beträgt im Burgenland 470.000 Euro. „Während im Nordburgenland vor allem Gemüsebauern betroffen sind, sind es im Mittel- und Südburgenland die Weinbauern“, sagt Kurz.