Grüne Landespartei sucht eine neue Bleibe

Zwar sind die Beiträge an die vier Landtagsparteien laut Landesvoranschlag für 2026 gegenüber dem Vorjahr von 3,1 auf gut 3,5 Millionen Euro gestiegen und die Grünen erstmals Teil der Landesregierung – dennoch tritt die Kleinpartei kürzer.

Das erst 2023 bezogene Landesbüro in der Eisenstädter Fußgängerzone wird aufgegeben, bestätigt Landesgeschäftsführerin Anna Schumann dem KURIER.