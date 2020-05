Mehrheit hat nichts gegen großen Rinderstall

Das Ergebnis der Volksbefragung in Großpetersdorf „ist eindeutig“, wie Bürgermeister Wolfgang Tauss Sonntagmittag mitteilt: Von 1015 abgegebenen gültigen Stimmen stimmten in der Gemeinde 686 mit Nein, also gegen eine Rückwidmung der betroffenen Grundstücke im Ortsteil Welgersdorf, 329 stimmten dafür. Der Vergrößerung des Rinderstalls der Familie Schoditsch ( der KURIER hat berichtet) steht also offenbar nichts mehr im Wege. Knapp 32 Prozent der Bevölkerung hatte sich an der Volksbefragung am Sonntag beteiligt.