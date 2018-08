Große Ernte mit starkem Preisdruck

Gustav Koch aus Wiesen (Bezirk Mattersburg) hat alle Hände voll zu tun – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Um zwei Wochen früher als sonst hat im Burgenland die Apfelernte begonnen. Und das, obwohl die Blüten im Frühjahr später ausgetrieben haben. Cox Orange ist nicht nur eine alte Apfelsorte, sondern auch die erste, die Koch in seinem Obstgarten erntet. An seinen Genuss-Standl’n Stand bietet er die Früchte an.

Vor rund 80 Jahren hat Kochs Großvater den Betrieb mit dem bezeichnenden Namen „Obstbaugarten“ gegründet. Der Enkel setzt nun seit ein paar Jahren auf eine neue Form der Direktvermarktung. „Das Apfelpflücken in unseren Obstgärten wird bei den Konsumenten immer beliebter“, erklärt der Unternehmer. Ein richtiges „Volksfest“ sei das Ernten des Obstes für die Kunden. „Und noch dazu ist es für unsere Kunden die sicherste Herkunftsgarantie.“ Ab 14. September könne die saftigen Vitaminspender in seinen Gärten in Wiesen und Kobersdorf selbst geerntet werden. Den Kilopreis von 60 Cent halte er seit Jahren, versichert der Landwirt. Kunden kämen sogar über die Landesgrenze hinaus. „Wir sind auch der einzige Betrieb im Burgenland, bei dem man die Äpfel selbst ernten kann“, betont Koch (Infos: www.obstgartenkoch.at).