Gestoppt: Flucht von Serieneinbrechern endete an einem Baum

Die Polizei war den beiden ungarischen Tätern schon auf den Fersen. Am Mittwoch wurden die beiden Männer im Alter von 40 und 51 Jahren festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, gab die Polizei am Freitag bekannt.

Seit Anfang März kommt es im Bezirk Neusiedl am See immer wieder zu Einbrüchen in Fahrzeugen, die auf Parkplätzen von Seebadanlagen und in Tourismusgebieten abgestellt waren. Der Polizei war im Zuge der Ermittlungen ein dunkles Kleinfahrzeug mit ungarischem Kennzeichen aufgefallen, das mutmaßliche Fahrzeug der vorerst unbekannten Täter.

Am Mittwoch kurz nach Mittag informierte ein Zeuge die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug in Apetlon. Eine Polizeistreife überprüfte die Lage und beobachtete die Täter bei versuchten Einbrüchen in Pkw. Dann fuhren die Diebe weiter in die Seebadanlage in Illmitz. Dort wurde das verdächtige Fahrzeug von mehreren Zivilstreifen aus dem Bezirk Oberwart observiert.