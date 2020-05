Geradeaus-Fahrt bei Schul-Kreuzung ist Zankapfel

Die Kreuzung Rochus Straße- Bahnstraße bei der Volksschule ist vor allem in den Morgenstunden und um die Mittagszeit sehr stark frequentiert. Autofahrer können in fast alle Richtungen abbiegen, nur geradeaus fahren – in die Rochus Straße – können sie nicht. Dennoch machen es gar nicht so wenige Lenker trotzdem.

Die Diskussion darüber, das Geradeaus-Fahren wieder, so wie früher, zuzulassen, flammt regelmäßig auf. Jetzt nimmt sich Eisenstadts SPÖ des Themas an.

Während man im Rathaus von Wünschen einzelner Bürger spricht, sieht die SPÖ die Mehrheit hinter sich. „Gespräche mit Eisenstädtern zeigen deutlich, dass sie auch geradeaus fahren wollen und zum Schutz der Kinder der Verkehr vor der Volksschule reduziert werden soll und nicht bewusst zugeleitet“, sagt SP-Vize Günter Kovacs.

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung will die SPÖ einen entsprechenden Antrag einbringen. Günter Kovacs hofft auf einen raschen Beschluss: „Es wäre traurig, wenn sich die ÖVP-Rathausmehrheit gegen die Anliegen der Bürger stellen würde.“

So rasch dürfte es aber nicht gehen. Es gebe zwar Überlegungen, die Kreuzung aufzumachen, heißt es aus dem Büro von VP-Bürgermeister Thomas Steiner. Man wolle aber „keinen Schnellschuss“, sondern auf die Daten warten, die im Rahmen des STEP (Stadtentwicklungsplans) erhoben werden. Beschlossen werden soll der STEP Ende 2014. Dass es vorher in Bezug auf die Volksschulkreuzung Änderungen gebe, sei „eher unwahrscheinlich“.

Auch die Grünen sprechen sich gegen eine Ho-ruck-Aktion aus. „Wir haben aber nichts gegen einen Probebetrieb, ein halbes Jahr lang, wenn es eine Verkehrszählung vorher und nachher gibt“, nennt Gemeinderätin Yasmin Dragschitz als Bedingung. Sollte sich herausstellen, dass der Verkehr rund um die Rochus Straße stark zunimmt, „dann sind die Grünen dafür nicht zu haben“, stellt Dragschitz klar.