Geldbörse in Kittsee gestohlen: Wer kennt das Diebes-Pärchen?

Beamte der Polizeiinspektion Kittsee führen derzeit Erhebungen gegen das bislang unbekannte Paar, das am Nachmittag des 18. Dezember 2019 in einem Einkaufsmarkt in Kittsee einem slowakischen Staatsbürger eine Geldbörse gestohlen hat. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Kreditkarten und Ausweise. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.

Auf Fotos einer Überwachungskamera des Einkaufsmarktes sind die beiden zu sehen. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kittsee unter Tel. 059133-1142 erbeten.