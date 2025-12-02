Gedenktafel für Wahl-Bocksdorfer Martin Pollack enthüllt

In Bocksdorf im Bezirk Güssing wurde dieser Tage eine Gedenktafel für den Schriftsteller und Übersetzer Martin Pollack enthüllt.

Der gebürtige Oberösterreicher, der im heurigen Jänner im Alter von 80 Jahren verstarb, hat 25 Jahre in der südburgenländischen Gemeinde gelebt. Bekannt wurde Pollack 2004 mit dem Buch „Der Tote im Bunker“ über seinen Vater Gerhard Bast, SS-Sturmbannführer und Chef der Linzer Gestapo. Immer wieder befasste sich der Autor mit der von Totalitarismus geprägten Geschichte des 20. Jahrhunderts und verknüpfte diese mit seiner eigenen NS-belasteten Familiengeschichte.