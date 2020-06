Für komische Wilderei winken Freikarten

Noch bis kommenden Sonntag zielt der J:opera Jennersdorf: Festivalsommer auf Freunde der komischen Oper ab. Zur Aufführung gelangt auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach Albert Lotzings Werk "Der Wildschütz".

Das Verwirrspiel unter Intendant Dietmar Kerschbaum trägt sich noch Mittwochabend und dann Freitag bis Sonntag, jeweils ab 20 Uhr, zu. Karten von 27 bis 49 Euro kann man etwa im Festivalbüro unter 03329 / 430 37 sowie auf www.jopera.at erstehen.

Flinke KURIER-Leser nehmen bei der finalen Vorstellung am 12. August eventuell gratis Platz: Der KURIER vergibt am Mittwoch um 15 Uhr, 2 x 2 Karten für die letzte Vorstellung von "Der Wildschütz" am Sonntag unter den ersten Anrufern unter 02682 / 73400-15.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barablöse ist nicht möglich. Gilt nur für Verbraucher im Sinne des KSchG.