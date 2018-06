Für 32.458 Schüler im Burgenland beginnen die Ferien

Es ist es soweit: Für 32.458 Schüler im Burgenland ist heute der letzte Tag in diesem Schuljahr, neun Wochen Ferien stehen vor der Tür. Zumindest für die meisten. Denn 1041 Schüler müssen für den Nachzipf im Herbst lernen – sie schließen das Jahr mit einem oder mehreren „Nicht genügend“ ab. Nach mehr als 50 Reformen im Schulwesen in den vergangenen Jahren wird es auch im kommenden Schuljahr Neuerungen geben, kündigt Burgenlands Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz an.

Als erstes Bundesland wird das Burgenland vier Pilotcluster einführen. Und zwar werden mit den Neuen Mittel- und Volksschulen von Bernstein, Lockenhaus, Illmitz sowie in Frauenkirchen (Volksschule, NMS, PTS, ASO) diese Cluster gebildet. Durch diese Bündelung der Schuleinheiten können nicht nur einheitliche pädagogische Konzepte erarbeitet werden.