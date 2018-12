Frost lässt Skifahrer in Wiesen hoffen

Der Wintereinbruch freut die Freizeitsportler: Die klirrende Kälte in den vergangenen Tagen haben in Wiesen (Bezirk Mattersburg) den örtlichen Skiklub auf den Plan gerufen. Nachdem etwa 15 Zentimeter Neuschnee gefallen sind, haben die Klubmitglieder in der Nacht auf Sonntag auch die vier Schneekanonen aktiviert.

„Die Beschneiungsanlagen laufen bei uns derzeit auf Hochtouren“, sagt Klub-Präsident Lukas Weghofer zum KURIER.

Bis am Sonntagvormittag fiel der künstliche Schnee auf der Gaisrückleiten in der 2800-Einwohner-Gemeinde. Sieben der Klubmitglieder standen für den erhofften Pistenzauber ehrenamtlich im Einsatz. Und auch in der Nacht auf heute, Montag, wurde beschneit. „Es ist halt eine Zitterpartie. Wir hoffen, dass es auch in den kommenden Tagen und Nächten sechs bis sieben Minusgrade hat“, sagt Weghofer. Dann könne man die etwa 300 Meter lange Abfahrt mit der Pistenraupe entsprechend planieren. „Wenn alles gut läuft, wollen wird den Lift vielleicht schon am 26. Dezember in Betrieb nehmen.“ Dann soll auch die Skihütte geöffnet werden.



Der Skiklub wurde 1976 gegründet und hat über 1000 Mitglieder.