Frauenberatung: Nachfrage steigt, Einsparungen bereiten Sorgen

Frau M. lebt in Scheidung. Für ihre beiden Kinder muss sie mehr oder weniger alleine sorgen. Das Geld ist knapp. Als ihr Sohn in der Schule 30 Euro für den Ausflug zahlen muss, gerät Frau M. in Panik: Sie weiß nicht, wie sie das Geld bis zum nächsten Tag auftreiben soll.

„Dieser Fall ist kein Einzelschicksal“, weiß Karin Behringer-Pfann, Geschäftsführerin der Frauen-und Familienberatungsstelle „der Lichtblick“ in Neusiedl am See, aus Erfahrung. Die Probleme ihrer Klientinnen würden komplexer und umfassen nicht nur das Thema Gewalt und Scheidung, sondern unter anderem Mobbing, Verlust des Arbeitsplatzes oder Krankheit.

Seit knapp drei Jahrzehnten helfen die mittlerweile 50 Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen in allen sieben Bezirken kostenlos und anonym. Was sich geändert hat?. „Die existenziellen Probleme werden größer, die Armut steigt – auch bei Frauen, die berufstätig sind“, sagt Behringer-Pfann.