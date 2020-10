Frauenberatung: Bedarf steigt stark an

Wie gut eine Familie die Krise meistern könne, hänge auch stark vom sozialen Umfeld ab. Habe zumindest einer in der Familie einen sicheren Arbeitsplatz, sei der Druck dann meist nicht so groß. „Oft heiße es: Hauptsache der Mann hat einen Job. Gleichwertigkeit war schon vor der Krise nicht gegeben. Die aktuelle Entwicklung fällt den Frauen auf den Kopf.“

Vom Teenager bis zur Pensionistin

Klientinnen jeden Alters werden betreut, vom Teenager bis zur Pensionistin. Die Jungen würde oft eine Perspektivenlosigkeit plagen. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die wenig rosigen Zukunftsaussichten aufgrund steigender Firmenpleiten würden den jungen Leuten unter anderem zu schaffen machen.

Aber auch bei der Generation 50 plus sei die Lage besonders schwierig. .„Die Frauen sind bereit, eine Umschulung zu machen, um Arbeit zu finden, doch die Mobilität ist am Land noch immer ein großes Problem“, sagt Horvath, die auch das Frauenberufszentrum (FBZ) in Oberpullendorf leitet.

Oft könnten Klientinnen – etwa weil sie kein eigenes Auto haben oder weil es keine Busverbindung gibt – eine Stelle nicht annehmen. Im Frauenberufszentrum wird nach Perspektiven gesucht. Auch wenn es Beschränkungen bei den Teilnehmerzahlen gibt – die Kurse im FBZ werden weiter angeboten.