Frau Klein macht in der Heimat großen Wein

„Meine Eltern hatten einen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb mit ein paar Weinstöcken, haben jedoch nie Wein produziert, sondern die Trauben nur verkauft“, sagt Jaqueline Klein. Sie sei schon im Kindesalter in den Weingärten gewesen. „Mitzuhelfen hat mir immer Spaß gemacht. Mir war die Arbeit nie zwida“, sagt sie.

So stand schnell fest, dass es in Sachen Berufsausbildung in diese Richtung gehen soll. „Nach Abschluss der Vino-HAK habe ich internationales Weinmanagement studiert. Die erforderliche Praxis habe ich in einem Weingut in Göttlesbrunn als Kellermeisterin gemacht. Da habe ich die Leidenschaft entdeckt und wusste, ich will nichts anderes machen.“

Ihr erster Jahrgang aus eigener Produktion erschien schließlich im Jahr 2010. „Der Anfang war natürlich schwierig. Ich war sehr viel auf Messen unterwegs, musste erst Kontakte in der Weinszene aufbauen.“ Außerdem war sie in den ersten Jahren eine der wenigen Frauen, die sich in die Männerdomäne Weinbau vorwagten.

Die Mühe hat sich jedenfalls gelohnt, 2014 konnte die Unternehmerin mit ihrem Zweigelt bei der Austrian Wine Challenge (AWC), bei der laut Klein jährlich rund 12.000 Proben eingereicht werden, den ersten Platz belegen. „Darauf bin ich schon stolz. Vor allem, dass ich mit meiner Lieblingssorte, dem Zweigelt, punkten konnte.“

Womit sie auch schon beim Thema Sorten wäre. „Ich liebe Rotweine. Daher sind 80 Prozent der Anbaufläche rot. Hauptsächlich Zweigelt, gefolgt von Syrah. Dieser ist von der Herausforderung her gesehen am besten. Da muss alles stimmen“, erklärt Klein.