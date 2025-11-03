Burgenland: Mehr als 30 Mitarbeiter von Insolvenz-Fall betroffen

Über das südburgenländische Unternehmen TCS Umwelttechnik GmbH ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Die Firma, die Forst- und Umwelttechnik-Maschinen entwickelt, hat rund 14 Millionen Euro Schulden.

Von der Insolvenz sind 150 Gläubiger und 36 Mitarbeiter betroffen. Zurückzuführen sei diese auf den Umsatzeinbruch in der Vermietungsbranche sowie Zahlungsausfälle von Kunden, berichtete der KSV1870.

Die TCS Umwelttechnik GmbH strebt eine Sanierung an. Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Abnahme des Sanierungsplans, angeboten.