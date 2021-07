Forfel erweitert sein Reich

Kindermund tut bekanntlich Wahrheit kund. Folglich kann man den Volksschülern aus Mattersburg Glauben schenken, wenn sie Forfels 17. Festivalprogramm das Prädikat „ure lustig“ ausstellen. Die mehr als 30 Stationen von „Burg Forchtenstein Fantastisch“ haben fast 250 Volksschüler aus dem ganzen Burgenland bei der Generalprobe kürzlich auf Herz und Nieren geprüft. Was besonders Spaß macht? „Alles“, so der einhellige Tenor.

Nicht nur die kleinen Probanden, sondern alle Forfel-Fans können ab dem 6. Juli die Spaß-Bastion hoch über Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, stürmen, im Vorjahr taten dies 20.240 Gäste. Heuer holt das Kinder- und Familienfestival – der KURIER ist Medienpartner – bis 28. Juli immer an den Wochenenden (10 bis 18 Uhr) ritterliches Leben ins Heute – wie immer über neue und bekannte Attraktionen. Fixe Stationen sind das Lanzenstechen, der Ritterschlag, Falkner Franz und seine Greifvögel, Gruselhexe Griselda und Magier Merlix.

Frage der ZeitNeu in Forfels Team sind die Schach-Ritter Mattersburg, für Vereinspräsident Gerald Berghöfer war es „ohnehin nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir und das Festival zusammenfinden“. Am klassischen oder überdimensionalen Schachbrett kommen Anfänger wie Fortgeschrittene zum Zug. Das königliche Spiel „soll eine ganz lockere Angelegenheit werden“, erklärt Berghöfer. Ein Fall für kleine Bastler ist wie immer die Zunftstraße, wo heuer eine Ritterburg aus Holz Gestalt annimmt. Ein bekanntes Gesicht sozusagen in neuem Kleid kehrt auf die Musical-Bühne zurück. Thomas Brezinas kleiner Ritter Rups wird in der vierten Geschichte, die der Kinderbuchautor mit dem Komponisten Gerhard Krammer für das Festival verfasst hat, mit dem Piraten Kartoffelsalat Bekanntschaft machen – stilecht auf einem Schiff. „Brennheiß“ nennt sich das taufrische Stück der Mödlinger Puppenbühne, mit dem man sich auf das laut Präsidentin Christa Prets immer jünger werdende Publikum einstellen möchte.

INFO6. bis 28. Juli, Sa. u. So., 10 bis 18 Uhr, Ki. 10 €, Erw. 15 €, Musical: 5 / 6 €; Karten: TK od. unter 01 / 88088; www.forchtenstein.at