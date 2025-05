Am Samstag fand am Badesee Burg eine Bezirksschulung der Feuerwehr statt. Rund um das Training mit der Feuerwehrzille bereiteten sich die Teilnehmer auf den ersten burgenländischen Wasserdienstleistungsbewerb am 12. und 13. September in Rechnitz vor.

In Zweierteams wurde das Manövrieren der Zille auf einer Hindernisstrecke geübt – wichtig für den Ernstfall auf Gewässern.