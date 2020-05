Fahrzeuge bis 1. November winterfit machen

Die Zahl der Verkehrstoten ist im Burgenland im Vergleichszeitraum zum Vorjahr (Jänner bis 23. Oktober 2011) um 18 Prozent zurückgegangen. Mussten 2010 in diesem Zeitraum 17 Personen auf heimischen Straßen ihr Leben lassen, so waren es heuer 14. Mit der kalten Jahreszeit und den oft schlechten Witterungsverhältnissen steig aber auch wieder die Unfallgefahr.



"Die diffusen Lichtverhältnisse, Nebel sowie nasse und glatte Fahrbahnen dürfen nicht unterschätzt werden", warnt Verkehrs-Landesrätin Michaela Resetar.

Gefährlich, so ÖAMTC-Regionalleiter Rudolf Leeb, seien die Nebelsuppen dieser Jahreszeit auch für Fußgänger. "Wer glaubt, dass bei Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter in beleuchteten Ortschaften weiter gesehen wird, der irrt", betont Leeb, 90 Prozent aller wichtigen Verkehrsinfos würden über das Auge wahrgenommen. Dies funktioniere aber nicht, wenn vieles in dichten Nebel eingehüllt sei.



Wichtig sei aber auch die richtig Bereifung. Ab morgen, 1. November, herrscht wieder Winterreifenplicht. Sie endet am 15. April 2012.