EU-Wahl: Zweite ÖVP-Kandidatin Michaela Pumm wirbt um Stimmen für Frontmann Sagartz

Die ÖVP Burgenland schickt bei der EU-Wahl Ende Mai neben Klubchef Christian Sagartz die Heiligenkreuzer Kommunalpolitikerin Michaela Pumm ins Rennen. Das hat ÖVP-Landeschef Thomas Steiner am Mittwoch in Rudersdorf bekannt gegeben. Die Kandidatur des 38-jährigen Pöttschingers Sagartz steht schon seit Mitte Jänner fest, er nimmt auf der türkisen Bundesliste Platz sieben ein – derzeit stellt die ÖVP im Europa-Parlament fünf Mandatare. Am Ende entscheiden in der Volkspartei aber allein die Vorzugsstimmen über den Einzug. Auf welchen Platz Pumm gereiht wird, stehe noch nicht fest, hieß es auf KURIER-Anfrage. Sie kündigte aber an, Sagartz bei dessen Vorzugsstimmen-Wahlkampf zu unterstützen – beide kommen aus dem ÖVP-Arbeitnehmerflügel ÖAAB.

Die 39-jährige Mutter zweier Kinder aus dem Südburgenland ist starke Konkurrenz gewohnt. In Heiligenkreuz steht sie im Gemeinderat einer absoluten SPÖ-Mehrheit gegenüber, im fünfköpfigen Gemeindevorstand ist Pumm die einzige Frau. Beruflich ist sie in der BH Jennersdorf für Naturschutz zuständig.

Um „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen Teilen des Burgenlandes zu schaffen, brauche es finanzielle Unterstützung des Bundes und der Europäischen Union, sagte Pumm.