Erster buchbarer Weitwanderweg führt durch das Land

Burgenland. Das Burgenland hat – vom Nationalpark Neusiedler See bis zur Weinidylle im Süden – nicht nur landschaftlich einiges zu bieten. Auch etliche Sehenswürdigkeiten säumen die Wege Pannoniens. Damit sich Wanderfreunde an diesen Schätzen erfreuen können, haben die Burgenland Tourismus GmbH sowie die Tourismusverbände des Landes das Leuchtturm-Projekt „Bernstein Trail“ gestartet. Am Freitag wurde der erste buchbare burgenländische Weitwanderweg präsentiert.

„Dem Wandern neue Impulse geben“ – so lautet das Ziel. Mit dem „Bernstein Trail“ wird für Wanderfreunde eine Route in Verbindung mit der antiken Bernsteinstraße neu erschlossen. Der neue Nord-Süd-Wanderweg soll künftig über eine eigene Verkaufsplattform gebucht und genützt werden können.