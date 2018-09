„Er ist kein kaltblütiger Räuber“

Die Überfälle auf das Admiral Wettbüro in Eisenstadt sowie in Fürstenfeld im März sorgten für Schlagzeilen: Zwei Mal binnen sechs Tage wurde das Lokal in der burgenländischen Landeshauptstadt von einem vermummten und – mit einer Softgun – bewaffneten Täter überfallen. Drei Tage später schlug er im steirischen Fürstenfeld zu. Der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ), saß am Donnerstag auf der Anklagebank des Landesgerichtes Eisenstadt.

Raub, Veruntreuung, Nötigung und schwerer Betrug: Diese Delikte legte Staatsanwalt Christian Petö dem HTL-Absolventen zur Last. Neben den drei Wettbüro-Überfällen soll der junge Mann auch etwa 4900 Euro von einem Verein, dessen Obmann er war, veruntreut haben.