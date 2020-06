Eisenstadt: Tanzstudio nimmt Gestalt an

Die Palette der Kurse, die Nora (sie hat es am liebsten, wenn man sie mit ihrem Vornamen anredet) mit Trainern anbieten wird, ist breit gefächert: Vom Kinderballett über Gesellschaftstänze bis MTV-Dance. Die Nachfrage gerade bei Kindern sei "sehr gut", freut sich die zweifache Mutter und das Potenzial im Burgenland sei "riesig". Sie habe schon Mädchen in den Kursen gehabt, "die in der Staatsoper gelandet sind".

Während die ganz jungen Herren rar sind und lieber Fußball spielen als tanzen, kann sich Nora bei den Jugendkursen über männliche Beteiligung nicht beklagen: "Andere Tanzschulen sind da immer ganz neidig. Man merkt in Eisenstadt einfach die HTL."

Das Altersspektrum ihrer Tanzschüler reicht von vier Jahren bis jenseits der 70. Hochsaison in der Tanzschule ist naturgemäß während der Ballsaison. Ab April bis in den Sommer hinein besonders gefragt sind Blitzkurse: "Ich hab immer wieder Paare, die anrufen: Wir haben in einer Woche Hochzeit, bis dahin wollen wir tanzen können."

Bei 16 konzessionierten Tanzschulen im Burgenland ist die Konkurrenz natürlich groß. "Aber Qualität setzt sich letztendlich durch", meint die Tänzerin und Pädagogin, die ihren Abschluss in Budapest gemacht hat.

www.tanzschule-nora.at