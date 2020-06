Eisenstadt: Junges Quartett für die ÖVP

Eisenstadts JVP-Stadtobmann Christoph Schmidt bekommt im Gemeinderatswahlkampf Verstärkung. Neben dem 24-jährigen Schmidt – Angestellter und Student – stellt die Junge ÖVP Eisenstadt drei weitere Jugendkandidaten für die Wahl am 7. Oktober. Die 21-jährige Silvia Reiterer, die in Wien Lehramt studiert, den 26-jährigen Jus-Studenten Christoph Feichtinger und die 22-jährige Anna Rauchbauer, eine angehende Zahnarztassistentin. Gemeinsam will man die Politik in Eisenstadt nicht nur den "alten Hasen" überlassen.