„Einen Tag lang die Sorgen vergessen“

Im Eisenstädter Pongratzhaus wird am Vormittag gelacht und geplaudert. Sechs Damen sitzen rund um den Tisch, vor jeder von ihnen steht ein Kosmetikspiegel. „Ich werde euch jetzt zeigen, wie man die Augenbrauen am besten schminkt“, sagt Make-up-Artistin Catharina Flieger. Gekonnt setzt sie den Augenbrauenstift an und erklärt: „Zwei Drittel ansteigend, dann ein Drittel absteigend.“

Eine der Teilnehmerinnen war erst am Vortag bei der Chemotherapie. „Ich zeige den Frauen, wie man typische Sachen korrigieren kann, wie eben fehlende Augenbrauen und Wimpern, oder wie man Flecken im Gesicht überdecken kann.“

„Feel again“ heißt der neue Kurs, den die Make-up-Artistin vor Kurzem ins Leben gerufen hat und gemeinsam mit der Fotografin Birgit Machtinger und mit Unterstützung der Stadtgemeinde in Eisenstadt umsetzt.

Fliegers Angebot richtet sich an Mädchen und Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Ihnen will sie nicht nur helfen, die äußerlichen Folgeerscheinungen nach einer Chemotherapie zu kaschieren. „Ich möchte den Frauen helfen, wieder Selbstbewusstsein und damit neue Lebensqualität zu erlangen.“